Что происходит на скамейке запасных во время матча сборной России?

В игре Россия — Буркина-Фасо мы впервые записали всё, что происходило рядом с полем, глазами Ивана Сергеева, Никиты Кривцова и Данила Кругового (после его выхода на замену).

В этом выпуске:

— реакции на опасные моменты у ворот обеих команд

— шутки и разговоры на скамейке запасных

— установка Валерия Карпина перед матчем

— дебют Амира Ибрагимова за сборную России

— новое прозвище Максима Петрова

Это экспериментальный формат, поэтому обязательно напишите в комментариях, стоит ли продолжать такие выпуски!

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