МИКРОФОН НА СКАМЕЙКЕ: ЧТО ГОВОРЯТ ФУТБОЛИСТЫ ВО ВРЕМЯ МАТЧА | Россия – Буркина-Фасо
Что происходит на скамейке запасных во время матча сборной России?
В игре Россия — Буркина-Фасо мы впервые записали всё, что происходило рядом с полем, глазами Ивана Сергеева, Никиты Кривцова и Данила Кругового (после его выхода на замену).
В этом выпуске:
— реакции на опасные моменты у ворот обеих команд
— шутки и разговоры на скамейке запасных
— установка Валерия Карпина перед матчем
— дебют Амира Ибрагимова за сборную России
— новое прозвище Максима Петрова
Это экспериментальный формат, поэтому обязательно напишите в комментариях, стоит ли продолжать такие выпуски!
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