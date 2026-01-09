Неожиданные Результаты и Падение Гигантов. Обзор 21 тура от комментатора АПЛ
В 21 туре все удивили. Лидеры решили очки не набирать. При этом было несколько очень ярких матчей.
Предлагаю вам в них погрузиться.
FootballMike подготовил регулярные Итоги тура на своем канале.
Вы увидите лучшие моменты, голы, аналитику и все самое важное из 21 тура АПЛ.
Составляем символическую сборную, назовем лучших и худших игроков в этом туре.
Английский футбол продолжает нас радовать, а я продолжаю пилить для вас контент.