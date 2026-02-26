Александр Легков — гость третьего выпуска «Разговор начистоту», совместного проекта Simple Talk, Спортса” и итальянского бренда воды San Benedetto. Александр — Олимпийский чемпион в марафоне, вице-чемпион мира, победитель легендарной многодневки «Тур-де-Ски», а также действующий депутат Московской областной думы.

Александр честно ответит на вопросы про разницу поколений, победу на Олимпийских играх в Сочи и допинговый скандал, почему отбирали медали у российских спортсменов. Поговорим, почему мужские слезы — это нормально, откуда брать мотивацию и энергию, и почему работа спортивного комментатора сложнее, чем кажется.

