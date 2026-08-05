В этом видео — подробный обзор того, как Челси провел летнее трансферное окно перед новым сезоном АПЛ. Разбираем все главные трансферы клуба: Роджерс, Лакруа, Палестра, Хендерсон, Уелбек, а также влияние Хаби Алонсо на новую стратегию клуба. Насколько сильнее стал Челси, готова ли команда бороться за высокие места в английской Премьер-лиге и чего ей еще не хватает для настоящей борьбы с лидерами?

После нескольких откровенно плохих трансферных кампаний Челси наконец выглядит клубом, который покупает игроков не ради громких имен, а под конкретные задачи тренера и игровой модели. В этом видео комментатор АПЛ Михаил Горячев подробно разбирает каждое приобретение, оценивает сильные и слабые стороны новичков, говорит о том, как они впишутся в систему Хаби Алонсо и насколько изменится игра команды уже в новом сезоне.

0:00 Вступление

1:08 Как Челси продает и зарабатывает

2:16 Почему трансфер Роджерса может стать одним из лучших в АПЛ.

5:39 Чем Лакруа отличается от последних центральных защитников «Челси».

7:17 Почему Палестра — не самый громкий, но очень важный трансфер.

8:26 Зачем клуб подписал опытных Уелбека и Хендерсона.

11:28 Что дадут команде Кенда, Сатпаев и Барко?

12:36 Важнейший трансфер, который спрятался.

13:37 Какие позиции «Челси» еще необходимо усилить.

15:34 Как может выглядеть основной состав Хаби Алонсо.

17:06 На что реально способен «Челси» в новом сезоне.

Также поговорим о том, почему нынешняя трансферная стратегия выглядит гораздо более зрелой, чем в предыдущие годы. Теперь клуб усиливает не только состав, но и тренерский штаб, а практически каждое приобретение решает конкретную проблему команды. Именно поэтому новый проект «Челси» вызывает значительно больше оптимизма, чем все предыдущие попытки перестройки.

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Какой трансфер «Челси» этим летом вам нравится больше всего?

Достаточно ли этой команде усилений для попадания в топ-4 АПЛ?

Или клубу обязательно нужен еще вратарь и левый защитник?

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