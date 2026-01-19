Время подвести Итоги 22 тура АПЛ от FootballMike.

МЮ красиво разбил Сити и заслужил много теплых слов.

Арсенал в свою очередь сыграл скучно, но при этом увеличил отрыв.

Ливерпуль давил давил, а в итоге только ничья.

Роберт Санчес подарил Челси победу.

Сити и Тоттенхэм в ауте. Сандерленд и Эвертон на коне.

Вулверхэмптон опять не проиграл. Лидс и Вест Хэм побеждают.

Михаил Горячев - комментатор АПЛ подводит итоги я емком и красноречивом формате.