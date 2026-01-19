Фэйл Арсенала и Ливерпуля, важные победы МЮ и Челси. Обзор тура от комментатора АПЛ.
Время подвести Итоги 22 тура АПЛ от FootballMike.
МЮ красиво разбил Сити и заслужил много теплых слов.
Арсенал в свою очередь сыграл скучно, но при этом увеличил отрыв.
Ливерпуль давил давил, а в итоге только ничья.
Роберт Санчес подарил Челси победу.
Сити и Тоттенхэм в ауте. Сандерленд и Эвертон на коне.
Вулверхэмптон опять не проиграл. Лидс и Вест Хэм побеждают.
Михаил Горячев - комментатор АПЛ подводит итоги я емком и красноречивом формате.