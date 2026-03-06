Подкаст «SILA Нашего футбола» возвращается!

После зимнего перерыва подкаст «SILA Нашего футбола» снова в эфире, чтобы продолжить разбирать матчи Чемпионата России по футболу через призму юридических событий и правовых нюансов.

В данном выпуске ведущие Юрий Зайцев и Юрий Яхно обсудили самые яркие прецеденты 19-го тура РПЛ, рассмотрев их с точки зрения спортивного права и регуляторной практики.

Подкаст выпущен при поддержке юридической компании SILA International Lawyers совместно с изданием «Спортс».