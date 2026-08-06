ТУРНИР ПО КУЛАЧНЫМ БОЯМ TOP DOG 43 | МОСКВА | 26 СЕНТЯБРЯ В 18:00 | ЦСКА АРЕНА

БИЛЕТЫ: https://topdogfc.ru/

TOP DOG — ведущая лига кулачных боёв России, представляющая самый бескомпромиссный формат единоборств. Это место, где кулачные бои раскрываются во всей своей суровости, а каждый выход в ринг превращается в настоящее испытание характера.

В главном событии вечера безжалостный чемпион полусреднего дивизиона Наби «Ганнибал» Гаджиев будет защищать свой статус в реванше с экс-чемпионом Денисом Погодиным.

В соглавном бою турнира неоспоримый чемпион лёгкого веса Кантемир «Ликвидатор» Калажоков сойдётся в титульной встрече с очередным претендентом в лице Юрия «Конунга» Бухарова.

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