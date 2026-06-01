Любой финал Лиги чемпионов навсегда остается в истории. Для этого не слишком важно, каким именно он был. Ни 25% владения мячом «Арсенала», ни пять ударов в створ на двоих, ни зачастую безуспешные попытки «ПСЖ» взломать соперника – ничто не лишит будапештский матч величия. Да и не могло лишить.

К тому же сюжет в нем развернулся любопытнейший. Парижане завоевали трофей во второй раз подряд, а Артета не сдержал обещание, данное фанатам после чемпионства в АПЛ. Алексей Ярошевский попытался осмыслить прошедшую игру в новом выпуске «Футбольного клуба». И, кажется, у него это получилось. Поехали!