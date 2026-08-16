Большой летний «Хоккейный разговор» с одним из лидеров московского «Динамо» Даниилом Пыленковым.

Получился большой и максимально открытый разговор с одним из лучших атакующих защитников Фонбет КХЛ — о «Динамо», НХЛ, прошлом сезоне, новом этапе команды и жизни за пределами льда.

Встретились после «Матча года» и подробно поговорили о прошедшем сезоне «Динамо» и болезненном вылете от минчан в первом раунде Кубка Гагарина. Даниил рассказал, почему до сих пор вспоминает поражение 0–4 в серии, что происходило внутри команды после ухода Алексея Кудашова и почему считает, что в московских матчах динамовцы достали из себя максимум.

Отдельно обсудили назначение Леонида Тамбиева, будущее Никиты Гусева, трансферную кампанию «Динамо» и ожидания от нового сезона. Пыленков рассказал о своей роли в большинстве, игре с Гусевым, отношении к командному и личному результату и о том, почему ему порой приятнее отдать голевую передачу, чем забить самому.

Большой блок посвятили НХЛ. Данил признался, что не закрывает для себя дверь в Северную Америку и продолжает поддерживать контакт с «Тампой». Поговорили о том, когда российскому хоккеисту стоит уезжать за океан, почему важно ехать на конкретное место и за кем из защитников НХЛ Пыленков особенно внимательно следит.

Конечно, вспомнили и «Матч года». Овечкин, Малкин, Панарин, Капризов, Ничушкин, Мичков, Марченко и другие звезды российского хоккея — Данил рассказал, каково оказаться в одной раздевалке с игроками, за которых когда-то играл только в PlayStation, и почему к некоторым из них до сих пор немного стесняется подойти.

А еще — мотивационные речи Романа Ротенберга, трэш-ток на льду, Радулов и Камтуа, дружба внутри «Динамо», сумасшедшие объемы тренировок, питание, сон, семья и отцовство. Поговорили и о болельщиках бело-голубых: Пыленков называет «Динамо» великим клубом и надеется, что команда сможет наконец по-настоящему порадовать своих болельщиков.

Даниил Пыленков рассказал о прошедшем сезоне московского «Динамо», вылете из Кубка Гагарина, уходе Алексея Кудашова, назначении Леонида Тамбиева, Никите Гусеве, трансферах клуба, возможности продолжить карьеру в НХЛ, интересе «Тампы», «Матче года», Александре Овечкине, Евгении Малкине, Романе Ротенберге, тренировках и подготовке к новому сезону Фонбет КХЛ.

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