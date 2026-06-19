Чемпионат мира по футболу начался! Это ваш гид: 20 главных сюжетов. Спойлер: Месси сделает Роналду

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1:7 Бразилии, 1:10 в группе: кто крупнее всего влетал на каждой стадии ЧМ?

1:7 Бразилии, 1:10 в группе: кто крупнее всего влетал на каждой стадии ЧМ?

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