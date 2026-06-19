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Месси – великий, Роналду – двуликий, США – лучшая сборная ЧМ-2026 после 1-го тура: C&C Americano
Футбол
Вадим Лукомский
Авторский контент
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Обсуждаем первый тур ЧМ в компании Сергея Игнашевича и Антона Михашенка!
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