Луис Асуэ забил за Шанхай Слуцкого – впервые с июля - Видео Спортс"
Видео Спортс"
ГлавнаяВсе видеоКлубыАвторы и шоуВиды спортаФутболРегбиШанхай СлуцкогоКХЛ