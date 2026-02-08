В 2019 фанаты «Эвертона» в матче с Ман Сити топили... против своей команды! Как такое возможно? Дело в том, что «Сити» тогда был в чемпионской гонке с «Ливерпулем» - заклятым врагом «ирисок». И болельщики «Эвертона» очень не хотели, чтобы «красные» прервали своё чемпионское проклятье. Поэтому отчаянно поддерживали «горожан» - даже пели их кричалки!

В итоге Ман Сити при поддержке чужих болельщиков победил и в конце сезона взял титул, опередив «Ливерпуль» на одно очко. Фаны «ирисок» были довольны.

В новом топе мы собрали уникальные истории, когда фаны топили против своей команды. Вам точно понравится!