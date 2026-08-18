Жоау Канселу всегда выбирает «Барселону»
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Жоау Канселу разорвал контракт с «Аль-Хилаль» и перешел в «Барселону» в качестве свободнго агента.
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00:00 — Начало
00:37 — Три попытки
03:11 — «Аль-Хилаль» передумал
06:11 – Жоау Канселу редкий вид
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