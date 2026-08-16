Перед стартом сезоне обсуждаем главную лигу мира – АПЛ! Гадаем над топ-5 по итогам сезона, главными разочарованиями и игроками-открытиями и даем смелые предсказания. Ну и кто бы мог подумать, что главный срач вспыхнем из-за Мэйсона Маунта?!

Вопросы:

5. Топ-5 по итогам АПЛ 26/27?

«Арсенал», «Борнмут», «Ливерпуль», МЮ, «Сити», «Тоттенхэм», «Челси»

4. Станет главным разочарованием сезона?

Араухо, Арбелоа, Гласнер, Ираола, Кэррик, Мареска, Морган Роджерс, Палмер, «Челси», Эмери

3. Топ-3 лучших игрока сезона?

Андерсон, Доку, Исак, Кайседо, Райс, Собослаи, Тилеманс, Тонали, Холанд, Эзе

2. Команда-сюрприз АПЛ 26/27?

«Брентфорд», «Лидс», «Ноттингем Форест», «Тоттенхэм»

1. «Запомните мои слова»

Алонсо уволят до Нового года; «Арсенал» не выиграет АПЛ, «Сити» будет выше; Рэшфорд будет в топ-5 бомбардиров; «Фулхэм» вылетит; топ-6 = Биг-6; тренеров топ-6 не уволят