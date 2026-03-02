РПЛ снова с нами! Сыграли все 16 команд, но больше всех отличилась команда судей. В их руках VAR из помощника превратился в проклятье. Скандал на скандале! Отмененный гол «Балтики», два пенальти и удаления в Краснодаре, пенальти в ворота «Локомотива», беготня к монитору в матче «Сочи» – «Спартак» – как всё это можно объяснить?!

Кто реально молодец – так это Сергей Карасёв. Пожалуй, из всех рефери он в этом туре был лучшим. А ещё молодцы – «Динамо». РолБол работает! Впрочем, надо проверить его с соперниками посерьёзнее, а то «Крылья» совсем раскладные.

Дебютировали «зенитовские» Джоны, ЦСКА набрал тонну новичков и проиграл, «Спартак» победил в дебютном матче Карседо а Вадим Евсеев покусился на святое: неужели футбол – это всё-таки про голы?

На связи «Футбольный клуб». РПЛ вернулась, погружаемся!

#Спартак #ЦСКА #Зенит