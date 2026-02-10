🏁 Двадцать пятый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артем Таран, Кирилл Михайлов и Даниил Макаров во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 Безумный матч Ливерпуля и Манчестер Сити на Энфилде запомнился не только футболом, но и решениями Крэйга Поусона… обсуждаем все!

🔹 Арсеналу был нужен нападающий, который умеет забивать в матчах против аутсайдеров. Теперь у Арсенала есть такой нападающий. Все довольны?

🔹 Разморозился! Коул Палмер и его хет-трик за Челси в матче против Вулверхэмптона – вот она, свобода при Росеньоре!

🔹 Еще одна победа Манчестер Юнайтед и еще один замах триммером. Барбершопы забронированы, рекламы сняты, хейтеры в ожидании. Уже сегодня Юнайтед выезжает в гости к Вест Хэму.

🔹 Ну а борьба за выживание в самом разгаре! Лидс, Ноттингем Форест и Вест Хэм. Кто станет третьим на выход?

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

Таймкоды:

00:39 - Привет!

01:16 - Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

17:11 - Арсенал — Сандерленд

24:41 - Борьба за выживание

33:28 - Вулверхэмптон — Челси

38:02 - Вы могли пропустить

49:15 - Ливерпуль — Манчестер Сити

1:07:44 - Игрок тура и дурик тура

