Камбэк Сити, нестандартный Арсенал и четвертая победа МЮ | Итоги тура #25
🏁 Двадцать пятый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артем Таран, Кирилл Михайлов и Даниил Макаров во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.
🔹 Безумный матч Ливерпуля и Манчестер Сити на Энфилде запомнился не только футболом, но и решениями Крэйга Поусона… обсуждаем все!
🔹 Арсеналу был нужен нападающий, который умеет забивать в матчах против аутсайдеров. Теперь у Арсенала есть такой нападающий. Все довольны?
🔹 Разморозился! Коул Палмер и его хет-трик за Челси в матче против Вулверхэмптона – вот она, свобода при Росеньоре!
🔹 Еще одна победа Манчестер Юнайтед и еще один замах триммером. Барбершопы забронированы, рекламы сняты, хейтеры в ожидании. Уже сегодня Юнайтед выезжает в гости к Вест Хэму.
🔹 Ну а борьба за выживание в самом разгаре! Лидс, Ноттингем Форест и Вест Хэм. Кто станет третьим на выход?
✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.
Таймкоды:
00:39 - Привет!
01:16 - Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
17:11 - Арсенал — Сандерленд
24:41 - Борьба за выживание
33:28 - Вулверхэмптон — Челси
38:02 - Вы могли пропустить
49:15 - Ливерпуль — Манчестер Сити
1:07:44 - Игрок тура и дурик тура
