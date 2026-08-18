В новом сезоне не заставили вас ждать превью от наших авторов и болельщиков разных клубов из Вселенной Кальчо. Каждый из альянса готов рассказать о мучительных товарищеских матчах, интересных трансферах и не прадвивых слухах, которые сопровождали клубы в это межсезонье.

Первый выпуск проекта «Ciao, Calcio!» в сезоне 2026/27 это:

• Обсуждение сомнительного усиления действующего чемпиона.

• Надежды касательно Рубена Аморима в «Милане».

• Аккуратные и скептичные мнения о Массимилиано Аллегри и остальных.

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