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Прямой эфир «Хоккейного разговора» с хоккейный агентом Иваном Ботевым.

В этой программе обсудим, как обстоят дела у игроков, чьи интересы представляет хоккейный агент Иван Ботев и агентство Titan Sports. Среди этих хоккеистов Джошуа Ливо, Макс Комтуа, Брэндон Биро, Логан Браун, Седрик Пакетт, Джесси Грэм, Луи Доминг и другие. Отдельно возможно обсудим первых победителей и проигравших межсезонья, стратегии клубов на рынке, свободных агентах и трансферах, которые еще могут изменить расклад сил в КХЛ.

Большая благодарность компании FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем» и возможность регулярно делать большие хоккейные эфиры и интервью.