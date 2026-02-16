В этом ролике разберем новый ТВ-контракт АПЛ. И он действительно безумный – это медйный футбольный рекорд. Только вдумайтесь, 6,75 млрд фунтов за 4 сезона – это вообще не шутки. И эта сумма только за вещание внутри Великобритании. Для понимания – в год это почти столько же, сколько получают по медиаконтракам Ла Лига и Серии А вместе взятые. Ну или более близкий пример – в 20 раз больше чем за подобные права в РПЛ. Сегодня обсудим все детали суперсделки. Сколько вещателей отгрузили бабло, кто отвалился и почему? По какой причине телеканалы готовы платить столько денег? За счет чего контракт растет и будет ли он жирнее через 4 года? Спойлер – АПЛ близка к потолку, но есть один нюанс, который может помешать клубам зарабатывать больше. Но команды готовы пойти даже на крайние меры, чтобы генерировать еще большие выручки. Погнали погружаться в безумные цифры Английской Премьер Лиги.

