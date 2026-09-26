ВЕЛИКИЙ ЛЕВ ЯШИН. Путь к бессмертию через слёзы и травлю
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Буквально ни один человек на планете не в силах подвергнуть сомнениям величие Льва Яшина. В новом выпуске исторического цикла «Футбольного клуба» рассказывается кинематографичная история легендарного советского вратаря – от всенародной травли и нежелания играть в футбол до «Золотого мяча» и места в вечности.
Ведущий выпуска:
Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim
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00:00 Антигерой
01:37 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»
02:26 Детство закончилось рано
04:33 Вратарь поневоле
05:24 Армия для спасения психики
07:46 Судьбоносное знакомство
08:41 Ужасный старт карьеры
11:59 Чернышев предложил хоккей
13:48 На льду успехи пришли быстрее
15:11 Неочевидный выбор
16:23 Специфический взгляд на профессию
18:48 Гениальный стиль игры
20:41 Эволюция восприятия
21:29 Дебют за сборную
22:55 Триумфальная Олимпиада-1956
25:14 Номинация на первый в истории «Золотой мяч»
25:45 Красноречивый чемпионат мира-1958
29:12 Золото Евро-1960
32:04 Оскорбления, угрозы и всеобщая ненависть
35:16 Мысли об уходе из футбола
36:30 Основной голкипер сборной мира
38:17 Лучший футболист Европы
38:56 Серебро Евро и полуфинал ЧМ
41:15 Мифологизация
43:34 Прощальный матч
45:02 Неоценимое наследие