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Буквально ни один человек на планете не в силах подвергнуть сомнениям величие Льва Яшина. В новом выпуске исторического цикла «Футбольного клуба» рассказывается кинематографичная история легендарного советского вратаря – от всенародной травли и нежелания играть в футбол до «Золотого мяча» и места в вечности.

Ведущий выпуска:

Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim

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00:00 Антигерой

01:37 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»

02:26 Детство закончилось рано

04:33 Вратарь поневоле

05:24 Армия для спасения психики

07:46 Судьбоносное знакомство

08:41 Ужасный старт карьеры

11:59 Чернышев предложил хоккей

13:48 На льду успехи пришли быстрее

15:11 Неочевидный выбор

16:23 Специфический взгляд на профессию

18:48 Гениальный стиль игры

20:41 Эволюция восприятия

21:29 Дебют за сборную

22:55 Триумфальная Олимпиада-1956

25:14 Номинация на первый в истории «Золотой мяч»

25:45 Красноречивый чемпионат мира-1958

29:12 Золото Евро-1960

32:04 Оскорбления, угрозы и всеобщая ненависть

35:16 Мысли об уходе из футбола

36:30 Основной голкипер сборной мира

38:17 Лучший футболист Европы

38:56 Серебро Евро и полуфинал ЧМ

41:15 Мифологизация

43:34 Прощальный матч

45:02 Неоценимое наследие