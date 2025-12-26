Продолжаем рассказывать о увлечениях наших игроков за пределами футбольного поля.

Ранее Руслан Литвинов сыграл в падел против теннисистки Анастасии Потаповой. Настоящий фанат шахмат Срджан Бабич проверил уровень своей игры, встретившись с гроссмейстером Александрой Горячкиной. Даниил Денисов провел полноценную тренировку под руководством бойца MMA Сергея Павловича.

А вот увлечение Романа Зобнина сложно назвать хобби. Капитан красно-белых создал полноценную футбольную академию! Сегодня Zobnin Team — это несколько филиалов с флагманской базой недалеко от метро Партизанская, где Рома достраивает манеж, а рядом обустроил современный центр подготовки детей для занятий ОФП, хореографией и спортивной психологией.

Капитан «Спартака», продливший контракт с красно-белыми еще на один год, рассказал нам о своем масштабном проекте.