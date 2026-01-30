#ливерпуль #мансити #гвардиола

В этом ролике мы продолжим разбирать самые интересные моменты 2011 года. Только представьте себе мир, где только что родился семимиллиардный житель Земли, Ким Чен Ын стал лидером Северной Кореи, а принц Уильям, внук Елизаветы II, наконец женился. А в России, например, переименовали милицию в полицию. Со всех этих для кого-то совсем недавних событий прошло уже целых 15 лет. Окунемся не в политику, а в футбол: собрали для вас различную жесть или просто грустные моменты из нашей любимой игры.

Вы на канале Мяч Lab. Здесь мы говорим о футбольных событиях за пределами поля.

Наш Telegram: https://t.me/myach_lab

ВК: https://vk.com/myach_lab

Наш второй канал: / @myach_lab_stories

О канале:

Наш контент для тех, кто уже играет или только собирается играть в футбол, а также для тех, кто хочет узнать о нем с необычной стороны. Мы рассказываем о футбольных технологиях и экипировке: обзоры инвентаря и бутс, разбор технологий производства, истории спортивных брендов и многое другое. Только авторский и эксклюзивный контент.

Подпишись на Мяч Lab: @myach_lab

#ливерпуль #мансити #гвардиола