Сборная России прилетела в Казань, попробовала чак-чак и провела тренировку на стадионе перед матчем с Ираном.

Александр Головин и Александр Соболев продолжили троллить друг друга, Алексею Батракову не хватило места в раздевалке, а Матвей Сафонов получил письмо от болельщика.

А ещё обсудили возвращение матчей сборной России на Первый канал и представили новую капитанскую повязку.

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