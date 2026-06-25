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Первое интервью Срджана Благоевича
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Акрон
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Главный тренер рассказал о себе, своём видении футбола и работе с командой на летних сборах.
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