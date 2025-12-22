«C&C. Выезд» в экспериментальном формате. Нашли повод, чтобы приехать в Махачкалу к почитаемому в тренерских кругах методисту и теоретику футбола Гаджи Гаджиеву, ныне президенту клуба Премьер-лиги «Динамо Махачкала», что, впрочем, недостаточно описывает горизонт его деятельности. Посетили его родовое гнездо в горах и побродили в лабиринтах памяти Гаджи Муслимовича в селе с подходящим названием Аракани.

