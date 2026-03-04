Устали от разговоров про Винисиуса, Ямаля и топ-клубы? Тогда кайфанете от этого выпуска про андердогов! Саша, Артем Борисов, Денис Алхазов и Поли Галтиери выбрали главное футбольное чудо, вспомнили культовые забеги в ЛЧ и понастольгировали по звездам середняков.

TG Саши: https://t.me/zhuravlev_ceo

TG Артем: https://t.me/projectorperevertailo

TG Дениса: https://t.me/alhasbro

TG Васанта: https://t.me/Vasantino

TG МЯЧа: https://t.me/myachPRO

TG-игры от МЯЧа: https://t.me/myach_games_bot

Наша фирменная одежда МЯЧ Brand: https://brand.myach.pro/

Вопросы:

1) Самый невероятный чемпион?

«Атлетико» 13/14, «Байер» 23/24, «Вольфсбург» 08/09, «Кайзерслаутерн» 97/98, «Лестер» 15/16, «Лилль» 20/21, «Монпелье» 11/12, «Рубин» 2008

2) Сильнейшая звезда андердога?

Азар («Лилль»), Варди («Лестер»), Виртц («Байер»), Гирасси («Штутгарт»), Диего Коста («Атлетико»), Канте («Лестер»), Марез («Лестер»), Мбаппе («Монако»)

3) Самый крутой футбол андердога?

«Аталанта» Гасперини, «Байер» Алонсо, «Жирона» Мичела, «Монако» Дешама, «Монако» Жардима, «Тоттенхэм» Почеттино

4) Главный андердог розыгрыша ЛЧ?

«Аякс» 18/19, «Аякс» 95/96, «Боруссия» Д 23/24, «Вильярреал» 05/06, «Лион» 19/20, «Монако» 03/04, «Порту» 03/04

5) Самая громкая победа андердога?

Барселона – Рубин 1:2 (2009), «Лестер» (матчи 6–18 февраля 2016 с «Ливерпулем», «Сити», «Арсеналом»), Рома – Барселона 3:0 (2018), Реал – ЦСКА 0:3 (2018)