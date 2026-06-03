Одну из заключительных тренировок в Москве перед вылетом в Волгоград на матч с Буркина-Фасо главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл с микрофоном.

В этом уникальном выпуске:

— кто наигрывался в стартовом составе на BetBoom матч сборной

— как Карпин подколол Кругового

— за что Миранчук получил жёлтую карточку на тренировке

— какие советы тренер давал игрокам

— кто отжимался после занятия

Смотрите всё, что осталось за кадром тренировки сборной России.

Приятного просмотра!