Что Карпин говорит на тренировках? Микрофон всё записал | Сборы. День 11
Одну из заключительных тренировок в Москве перед вылетом в Волгоград на матч с Буркина-Фасо главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл с микрофоном.
В этом уникальном выпуске:
— кто наигрывался в стартовом составе на BetBoom матч сборной
— как Карпин подколол Кругового
— за что Миранчук получил жёлтую карточку на тренировке
— какие советы тренер давал игрокам
— кто отжимался после занятия
Смотрите всё, что осталось за кадром тренировки сборной России.
Приятного просмотра!