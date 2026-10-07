🏁 После долгой паузы возвращаемся с новым выпуском Protest Motorsport by SILA Права – ответвлением нашего подкаста, посвященном автоспорту.

Вместе с Ильей Чичеровым и Дарьей Лукиенко обсудили как попасть в профессиональные гонки после прокатного картинга, чем отличаются кросс, ралли-кросс и ралли, какие юридические нюансы возникают за пределами соревнований и что происходит в мире симрейсинга и автосимуляторов.

А еще – тайм-атаки, кольцевые гонки, дрифт и Формулу 4.

Разбираем дисциплины, особенности и подводные камни российского автоспорта – от первого заезда до профессиональной серии.

Подкаст выпущен на базе «SILA Права» при поддержке юридической компании SILA International Lawyers и SILA Motorsport Solutions совместно с изданием «Спортс».

Таймкоды:

00:00 – Начало. Что такое Protest Motorsport by SILA Права

02:07 – Тема выпуска: автоспорт в России

04:13 – Все начинается с прокатного картинга

15:24 – Немного о дрифте

24:04 – Что такое кросс и ралли-кросс и их отличия

33:52 – Какие могут быть юридические нюансы вне соревновательного процесса

42:00 – Поговорим отдельно о ралли и его сложностях

50:50 – Что такое симрейсинг. Подробности о мире автосимуляторов

1:05:16 – Тайм-атаки

1:06:48 – Кольцевые (спринтовые) гонки

1:18:41 – Гонки на выносливость. Самая длинная гонка в истории России

1:26:00 – Формула 4

1:31:20 – Завершающие выводы