Лидер чемпионата не приехал на финал, и в одно мгновение расклад сил изменился полностью. Три пилота. Один титул. И финальный этап RDS GP, где каждая ошибка стоила чемпионства.

Антон Козлов из Carville Racing выдержал эту битву и стал чемпионом RDS GP 2026. Fresh Racing забрали титул в командном зачёте. А Дамир Идиятулин устроил идеальный финал сезона: максимальные 100 баллов в квалификации и победа на этапе.

Как решалась судьба главных трофеев сезона и кто оказался сильнее в самый важный момент — смотрите в финальном дайджесте RDS GP 2026.