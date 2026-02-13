В эти выходные стартует четвертый раунд Кубка Англии. Действующий обладатель трофея, «Кристал Пэлас», уже сложил полномочия, сенсационно уступив «Макклсфилду» из Нон-лиги. Но стоит ли ждать неожиданных результатов в предстоящем раунде Кубка?

Ведущий «Футбольного клуба» Алексей Ярошевский покопался в истории и собрал для вас подборку главных кубковых позоров главных английских грандов. Какой матч называют худшим в карьере Жозе Моуринью? Какой клуб сумел сенсационно огорчить «Ливерпуль» во главе со Старриджем и Суаресом? Какое поражение разбило сердце еще совсем юному Уэйну Руни?

Все ответы — в нашем новом выпуске. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!