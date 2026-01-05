За кого болеют в Манчестере на самом деле? Бары футболистов, стадионы и секретные места города
Приглашаю тебя в путешествию по Манчестеру, где я провел 3 дня.
Сходил на матчи Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити в АПЛ и Лиге Чемпионов.
Побывал на экскурсиях по Олд Траффорд и Этихаду.
Ужинал в баре Гиггза и Невилла, тусовался с болельщиками МЮ и Сити перед матчем.
В этом выпуске я попытался сравнить 2 клуба и показать вам их лучшие и слабые стороны.
Сегодня в Манчестере много говорят об увольнении Рубена Аморима. Но Манчестер - это гораздо больше, чем один тренер! И пусть это видео наоборот порадует вас и отвлечет от негативных новостей.
Меня зовут Михаил Горячев, я комментирую АПЛ каждые выходные. А на своем канале продолжаю рассказывать и показывать вам английский футбол.