Приглашаю тебя в путешествию по Манчестеру, где я провел 3 дня.

Сходил на матчи Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити в АПЛ и Лиге Чемпионов.

Побывал на экскурсиях по Олд Траффорд и Этихаду.

Ужинал в баре Гиггза и Невилла, тусовался с болельщиками МЮ и Сити перед матчем.

В этом выпуске я попытался сравнить 2 клуба и показать вам их лучшие и слабые стороны.

Пишите в комментариях что вам запомнилось.

Сегодня в Манчестере много говорят об увольнении Рубена Аморима. Но Манчестер - это гораздо больше, чем один тренер! И пусть это видео наоборот порадует вас и отвлечет от негативных новостей.

Обязательно подписывайтесь на мой канал FootballMike.

Меня зовут Михаил Горячев, я комментирую АПЛ каждые выходные. А на своем канале продолжаю рассказывать и показывать вам английский футбол.