Неизвестный поджег статую Криштиану Роналду на Мадейре.

Инцидент произошел рядом с музеем португальского футболиста в Фуншале. Пользователь соцсети под ником zaino.tcc.filipe выложил видео, на котором он поливает статую воспламеняющейся жидкостью и поджигает ее, а потом начинает танцевать под рэп-музыку.

«Последнее предупреждение Бога», – подписал ролик молодой человек.

В управлении полиции общественной безопасности Португалии на Мадейре сообщили, что этот человек уже совершал похожие правонарушения в Фуншале. В данный момент ведется работа по установлению его личности.