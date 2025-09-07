Торпедо – КАМАЗ (1:1). Из-за этой ошибки судья Головко задержан полицией

Торпедо – КАМАЗ (1:1). Из-за этой ошибки судья Головко задержан полицией

Гол Артема Суханова в матче Торпедо – КАМАЗ (1:1), Мелбет Перваялига, 34-й тур

Гол Артема Суханова в матче Торпедо – КАМАЗ (1:1), Мелбет Перваялига, 34-й тур

Сочи – Торпедо, матч под подозрением. 33-й тур Мелбет Первой лиги

Сочи – Торпедо, матч под подозрением. 33-й тур Мелбет Первой лиги

00:47