В 30 туре АПЛ Манчестер Юнайтед разложил Атон Виллу.

Михаил Горячев - комментатор АПЛ на своем канале FootballMike подготовил Обзор матчей. Вилла старалась и играла почти час на равных, но дальше МЮ просто добавил, Вилла не смогла. Лига Чемпионов уходит из под ног Унаи Эмери. Зато остается Лига Европы - там получить место в ЛЧ будет проще чем в АПЛ.

Ливерпуль удивительным образом не смог обыграть дома Тоттенхэм без состава. Одна радость - гол Собослаи и его очередной штрафной. Весь матч владели преимуществом, а забили только 1. Пропустили как обычно в добавленное время. Впереди Галатасарай.

Арсенал вчера практически выиграл Премьер-лигу, потому что победил Эвертон, а Сити снова споткнулся о Вест Хэм. Макс Доумен в свои 16 сделал разницу и принес Артете супер важную победу. Красивый гол Бернарду Силвы не дал результата Манчестер Сити в Лондоне.

Английская Премьер-лига теряет свои чемпионскую интригу.

Таблица АПЛ показывает, как команды отдают друг другу очки. Челси не смог забить, а Ньюкасл это сделал и забрал победу, хотя в ней даже не нуждался.

Обзор тура выходит в этот раз в формате важных матчей.