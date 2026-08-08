Главный навык в футболе | Мяч Легенда feat. Алексей Батраков
В новом выпуске «Легенды» мы решили не обсуждать игроков и команды, прошли мимо тренеров и трансферов. На этот раз выбираем главный навык в футболе! Что важнее: удар или пас, чтение поля или дисциплина, креативность или техника?
Из 16 главных футбольных скиллов предстоит выбрать один! И выбор сегодня будут сделать футболист московского «Локомотива» – Алексей Батраков вместе с Сашей Журавлевым. А компанию им как всегда составит Дима Панферов.
TG Леши Батракова: https://t.me/BatrakovAleksey83
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#мячproduction #мячлегенда #батраков
0:00 — Приветствие
1:14 — Правила
1:58 — Жеребьевка
6:49 — 1/8 финала
41:57 — 1/4 финала
57:42 — 1/2 финала
1:05:40 — Финал
1:12:47 — Главные навыки Батракова