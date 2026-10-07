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Новость об отстранении Андрея Разина с поста главного тренера «Металлурга» стала для меня одним из самых неожиданных событий на старте сезона. Команда идёт на первом месте, продолжает играть в яркий хоккей — и в этот момент клуб принимает решение отстранить главного тренера.

В этом выпуске решил спокойно собрать всё, что мы знаем, и порассуждать, почему ситуация вообще дошла до такой точки.

Для меня здесь важно разделять две стороны Разина. Есть то, что видим мы: чемпионство в первый сезон, яркий и результативный хоккей, развитие молодых игроков, сумасшедшие пресс-конференции и тренер, который постоянно создаёт вокруг команды интерес. Но существует и внутренняя сторона жизни «Металлурга», которой мы не видим. И, судя по объяснениям руководства клуба, именно там накопилась критическая масса проблем.

Разбираю историю с Егором Яковлевым, Владимиром Ткачёвым, выбором капитана, предупреждением Разину и его последними конфликтами с журналистами. Рассуждаю и о спортивных результатах: после Кубка Гагарина «Металлург» дважды завершал плей-офф поражениями от топ-соперников, хотя прошлый регулярный чемпионат команда провела великолепно и установила рекорд по заброшенным шайбам.

Отдельный вопрос — почему Разина именно отстранили, а не просто уволили. Владимир Воробьёв становится исполняющим обязанности, но штаб Андрея Владимировича продолжает работу. На мой взгляд, здесь как раз может находиться ключ к пониманию решения: «Металлург» хочет убрать накопившиеся конфликты, но при этом сохранить хоккейный вектор, который команда выстраивала при Разине.

Ну и подробно разбираю вчерашнюю историю с Виктором Козловым. Насколько вообще реально было представить его уход из «Салавата Юлаева» посреди сезона и переход в Магнитогорск? После новых заявлений руководства «Металлурга» мой прогноз простой: Козлова сейчас в Магнитогорске не будет, а команда продолжит сезон с нынешним тренерским штабом.

Объяснения руководителя «Металлурга» Алексея Жлоба после отстранения Разина — https://t.me/hockeywithroman/23278

Пост про возможную рокировку Андрея Разина и Виктора Козлова — https://t.me/hockeywithroman/23281

Новое заявление Алексея Жлоба по Разину и тренерскому штабу — https://t.me/hockeywithroman/23304

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