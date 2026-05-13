Гонка на выносливость - документальный фильм о нашем сезоне 2025 г. в серии гонок на выносливость REC. Если посмотреть со стороны - кажется все просто, красивые победы, подиумы, все идет гладко, но за этим стоит много трудностей, преодолений и командной работы.

В сезоне Russian Endurance Challenge за команду Capital RT выступали:

Денис Ременяко и Михаил Алёшин на Mercedes AMG GT3 под номером 013.

Всеволод Прахов и Ярослав Прахов на Mercedes AMG GT4 под номером 13.

Все поняли отсылку из культового мультфильма "Тачки" которым мы вдохновились для создания нашего персонажа в самом начале. Интересный факт, что на финальном этапе REC, где решался итог сезона было также 42 участника с которыми нам предстояло побороться.