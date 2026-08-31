В ночь на 30 августа в Лондоне прошел вечер бокса, который возглавил бой за мировой титул IBF в тяжелом весе между Мозесом Итаумой и Филипом Хрговичем.

21-летний Итаума мог стать вторым самым молодым чемпионом мира после Майка Тайсона, но потерпел первое в карьере поражение. Британец отправил Хрговича в нокдаун на старте поединка и забрал восемь раундов, а в девятом его угол выбросил полотенце.

Филип в 34 года впервые стал чемпионом мира, победив в максимально эпичном противостоянии.