В новом выпуске Михаил Горячев проанализировал предстоящие матчи АПЛ и подготовил для вас развернутое Превью на 25 тур. Таблица АПЛ еще плотнее, матчи еще интереснее. Английская Премьер Лига это всегда праздник.

Вы видели Обзор тура АПЛ на канале FootballMike? - Обязательно посмотрите. А что ждать от лидеров в 25 туре АПЛ? - Давайте разбираться вместе.

Лидс в пятницу принимает Ноттингем Форрест, который не проигрывает в последних 4 матчах. МЮ дома ждет Тоттенхэм и нас интересует сможет ли Каррик продолжить свою серию? В Борнмут приезжает потрепанная Астон Вилла, а у хозяев у победы подряд. Арсенал дома с радостью примет Сандерленд, который в гостях совсем не страшный. Фулхэм и Эвертон - одна из самых непредсказуемых пар. Вулверхэмптон продолжает царапаться и попробуем укусить Челси Росеньора. Бернли и Вест - это игра за 6 очков. Ньюкасл уже без сил, но надо обыгрывать дома Брентфорд. Брайтон и Кристал Пэлас совсем не впечатляют и должны решить кто же сильнее. Ну и Ливерпуль против Сити на закуску - самый главный матч выходных в Европе.