МЮ - Сабах, Бавария - Буде Глимт, Фенербахче - Рома, ПСВ - Шахтер | Лига Чемпионов: ПРЕВЬЮ - ВидеоСпортс
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