Лига Чемпионов набирает ход! В центре внимания — МЮ — Сабах: сможет ли Манчестер Юнайтед уверенно начать свой путь в ЛЧ? Также разбираем матчи Бавария — Буде-Глимт и Фенербахче — Рома, а также остальные встречи игрового дня. Михаил Горячев, канал FootballMike — большое Превью очередного дня Лиги чемпионов.

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МЮ — Сабах — для «Манчестер Юнайтед» это тот матч, где от команды ждут исключительно победы. Но старт Лиги чемпионов всегда добавляет давления, а сопернику практически нечего терять. Обсуждаем состояние МЮ, возможный состав и главные вопросы перед первой европейской проверкой команды.

Бавария — Буде-Глимт — мюнхенцы начинают еврокубковый путь дома в статусе очевидного фаворита. Но «Буде-Глимт» уже не раз показывал, насколько неприятным соперником способен быть для европейских грандов. Смотрим, сможет ли норвежская команда удивить и на этот раз.

Фенербахче — Рома — одна из самых интригующих вывесок игрового дня. Горячая атмосфера в Стамбуле, два амбициозных клуба и встреча, в которой преимущество домашнего поля может сыграть особенно важную роль.

Также говорим ещё о трёх матчах этого игрового дня Лиги чемпионов.

ПСВ — Шахтер — интересное противостояние команд, которые способны играть смело и много атаковать. Разбираемся, кому больше подходит такой характер встречи.

Славия — Ланс — матч без очевидной суперзвёздной вывески, но с хорошими шансами стать одним из самых упорных в программе дня. Домашний фактор «Славии» против интенсивного футбола «Ланса».

Комо — Лейпциг — ещё одна любопытная встреча. Смотрим, насколько итальянская команда готова к европейскому уровню и что сможет противопоставить одному из самых интенсивных клубов Германии.