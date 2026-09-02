РЕАЛ напугал БАВАРИЮ? / БАРСЕЛОНУ убило СУДЕЙСТВО / САФОНОВ тащит ПСЖ / ХАРАМБОЛ — в ПОЛУФИНАЛЕ ЛЧ

РЕАЛ напугал БАВАРИЮ? / БАРСЕЛОНУ убило СУДЕЙСТВО / САФОНОВ тащит ПСЖ / ХАРАМБОЛ — в ПОЛУФИНАЛЕ ЛЧ

Острые шипы ЛЧ: Ямаль опять провалился / Нойер в прайме в 40 лет / Скучный «Арсенал»

Острые шипы ЛЧ: Ямаль опять провалился / Нойер в прайме в 40 лет / Скучный «Арсенал»

Барсу и Реал размазали? / Рекорд Ямаля пал / Хвича уничтожил Слота | АиБ – Обзор ЛЧ

Барсу и Реал размазали? / Рекорд Ямаля пал / Хвича уничтожил Слота | АиБ – Обзор ЛЧ

РЕАЛ прибил СИТИ: Вальверде – гений! / ХВИЧА разнёс ЧЕЛСИ / Проблемы БАРСЫ, мощь БАВАРИИ и чудо БУДЁ

РЕАЛ прибил СИТИ: Вальверде – гений! / ХВИЧА разнёс ЧЕЛСИ / Проблемы БАРСЫ, мощь БАВАРИИ и чудо БУДЁ

11:50