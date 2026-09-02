Лига чемпионов 26/27 | Обратный отсчет
В преддверии старта ЛЧ 26/27 похвалили ЛАСК, «Викинг» и «Сабах», сказали много приятного про «Фенербахче». Ну и немного поспорили про чуть менее интересные команды: «Барсу», «Реал», ПСЖ.
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Вопросы:
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Топ-5 фаворитов ЛЧ?
«Арсенал», «Барселона», «Бавария», ПСЖ, «Реал»
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Игрок с самыми большими ожиданиями?
Беллингем, Ван Дейк, Виртц, Исак, Мбаппе, Олисе, Рафинья, Хвича, Ямаль
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Летний трансфер, который сверкнет в ЛЧ?
Барколя, Годтс, Диоманде, Родри, Цолис, Энцо
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Клуб, который прыгнет выше головы?
«Астон Вилла», «Боруссия» Д, «Комо», ЛАСК, «Лилль», «Рома», «Фенербахче»
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Смелое предсказание
Батраков отдаст три ассиста, «Буде-Глимт» и «Викинг» выйдут в плей-офф, ПСЖ вылетит в 1/16, «Сабах» выступит лучше «Кайрата»
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