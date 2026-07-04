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Итоги 1/16 ЧМ-2026, расклады на 1/8 | Реакция Саши
Футбол
Тактика / Аналитика
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+4
Подводим итоги первого раунда плей-офф ЧМ-2026 и считаем расклады на 1/8.
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