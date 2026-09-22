Сборная России по футболу начала осенний учебно-тренировочный сбор.

В первый день команда собралась в Новогорске, прошла медосмотр и провела тренировку.

Алексей Батраков приехал в расположение сборной и сразу попал под троллинг партнёров, Матвей Кисляк стойко перенёс укол, а на тренировке получился особенно скользкий квадрат.

Подготовка к матчам с Ираном, Намибией и Нигерией началась!

Билеты: https://matchday.rfs.ru/

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