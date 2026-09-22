Сборы. День 1. Троллинг Батракова, уколы для Кисляка и скользкий «квадрат»
Сборная России по футболу начала осенний учебно-тренировочный сбор.
В первый день команда собралась в Новогорске, прошла медосмотр и провела тренировку.
Алексей Батраков приехал в расположение сборной и сразу попал под троллинг партнёров, Матвей Кисляк стойко перенёс укол, а на тренировке получился особенно скользкий квадрат.
Подготовка к матчам с Ираном, Намибией и Нигерией началась!
Билеты: https://matchday.rfs.ru/
#СборнаяРоссии #Батраков #Кисляк