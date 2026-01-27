TOP DOG 40 | Конунг VS Каскыр, Драго VS Медоев
ТУРНИР TOP DOG 41 | НОВОСИБИРСК | 7 ФЕВРАЛЯ В 18:00 (14:00 ПО МСК) | ПЛОЩАДКА «СИБИРЬ АРЕНА»
БИЛЕТЫ: https://topdogfc.ru/
TOP DOG впервые проведёт турнир в Новосибирске.
В главном событии вечера непобеждённый чемпион лёгкого дивизиона Кантемир «Ликвидатор» Калажоков проведёт титульный реванш с опасным претендентом в лице Ивана «Мастака» Нушкина.
В со-главном событии турнира Торнике «Мамука» Мамукашвили сойдётся с Яхьёй Нурмагомедовым в ожесточённом бою.
Николай «Чибис» Чибисов и Алексей «Сушист» Мешков проведут долгожданный реванш.
*Для лиц 16+
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ: partners@topdogfc.ru
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: http://t.me/topdog_fighter
МЕРЧ: https://topdogfc.ru/catalog
ОФИЦИАЛЬНОЕ ФАН-СООБЩЕСТВО - FRONT LINE: https://t.me/frontlinetopdog_bot
СООБЩЕСТВО TOP DOG В VK: https://vk.com/topdogfc
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ: https://t.me/TopDogFC
TOPDOGFIGHT MUSIC: https://band.link/topdogfight