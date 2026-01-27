ТУРНИР TOP DOG 41 | НОВОСИБИРСК | 7 ФЕВРАЛЯ В 18:00 (14:00 ПО МСК) | ПЛОЩАДКА «СИБИРЬ АРЕНА»

TOP DOG впервые проведёт турнир в Новосибирске.

В главном событии вечера непобеждённый чемпион лёгкого дивизиона Кантемир «Ликвидатор» Калажоков проведёт титульный реванш с опасным претендентом в лице Ивана «Мастака» Нушкина.

В со-главном событии турнира Торнике «Мамука» Мамукашвили сойдётся с Яхьёй Нурмагомедовым в ожесточённом бою.

Николай «Чибис» Чибисов и Алексей «Сушист» Мешков проведут долгожданный реванш.

*Для лиц 16+

