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Селин Депт встретила Криштиану Роналду после матча с Хорватией
Футбол
Медиа
Криштиану Роналду
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Источник: инстаграм Селин Депт
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