Мексиканский комментатор матерится во время гола США

Мексиканский комментатор матерится во время гола США

«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии

«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии

Трамп позвонил Почеттино перед стартом сборной США на ЧМ

Трамп позвонил Почеттино перед стартом сборной США на ЧМ

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