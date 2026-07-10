Как строить надежную инфраструктуру: митап для DevOps и SRE-инженеров от Спортса”
Прямая трансляция Infrastructure & Reliability Meetup от Спортса” – митапа для SRE, DevOps-инженеров и всех, кто работает с надежностью инфраструктуры, отказоустойчивостью сервисов и стабильностью продакшена.
В программе:
• Дмитрий Стеганцев, Wildberries & Russ
Раннеры GitLab: кто на них нападает и как построить защиту
• Александр Овсянников, Спортс”
ArgoCD: внедрение и интеграция с инфраструктурой
• Алексей Буслаев и Андрей Лебедев, Спортс”
Глобальная доставка контента: архитектура CDN и опыт Спортса”
• Павел Гладких, 2ГИС
GPU в k8s на коленке: экстрим в духе DIY
Митап будет полезен DevOps- и SRE-инженерам, инфраструктурным инженерам, backend-разработчикам, тимлидам и всем, кто отвечает за надежность высоконагруженных сервисов.
Подключайтесь к трансляции и задавайте вопросы в чате.
Подписывайтесь на телеграм-канал Спортса”, чтобы не пропустить новые мероприятия: https://t.me/career_sports
Подробнее о митапе: https://dev-meetup.sports.ru/
Мероприятие проходит при поддержке информационных партнеров: telegram-каналы Devops FM https://t.me/devops_fm, Митапочная https://t.me/meetupochnaya, IT Meeting https://t.me/ITMeeting