Прямая трансляция Infrastructure & Reliability Meetup от Спортса” – митапа для SRE, DevOps-инженеров и всех, кто работает с надежностью инфраструктуры, отказоустойчивостью сервисов и стабильностью продакшена.

В программе:

• Дмитрий Стеганцев, Wildberries & Russ

Раннеры GitLab: кто на них нападает и как построить защиту

• Александр Овсянников, Спортс”

ArgoCD: внедрение и интеграция с инфраструктурой

• Алексей Буслаев и Андрей Лебедев, Спортс”

Глобальная доставка контента: архитектура CDN и опыт Спортса”

• Павел Гладких, 2ГИС

GPU в k8s на коленке: экстрим в духе DIY

Митап будет полезен DevOps- и SRE-инженерам, инфраструктурным инженерам, backend-разработчикам, тимлидам и всем, кто отвечает за надежность высоконагруженных сервисов.

Подключайтесь к трансляции и задавайте вопросы в чате.

Подписывайтесь на телеграм-канал Спортса”, чтобы не пропустить новые мероприятия: https://t.me/career_sports

Подробнее о митапе: https://dev-meetup.sports.ru/

Мероприятие проходит при поддержке информационных партнеров: telegram-каналы Devops FM https://t.me/devops_fm, Митапочная https://t.me/meetupochnaya, IT Meeting https://t.me/ITMeeting