«Инсайд»: начало кубкового пути и первая победа в сезоне
#ДинамоМосква #футбол
Официальный сайт: https://fcdm.ru
Интернет-магазин: https://shop.fcdm.ru
Билеты на матчи: https://tickets.fcdm.ru
Абонементы: https://tickets.fcdm.ru/subscriptions
VIP-продукты: https://tickets.fcdm.ru/vip/hospitality
Франшиза: https://franchise.fcdm.ru
Академия: https://academy.fcdm.ru
Эндаумент-фонд: https://fund.fcdm.ru
Наши страницы в соцсетях:
VK: https://vk.com/fcdm_official
Twitter: https://twitter.com/fcdynamo
TikTok: https://tiktok.com/@fcdynamo
Telegram: https://t.me/fcdynamo
Одноклассники: https://ok.ru/fcdynamo