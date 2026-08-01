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Боец UFC Александр Волков выступил с речью в штаб-квартире ООН
Прямая речь
UFC
Смешанные единоборства
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Источник: инстаграм Александра Волкова
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