В перерывах между матчами ЧМ-2026 вспоминаем современную историю мундиаля. В этот раз говорим о худших: главных провалах среди топ-сборных и звездных игроков, позорных эпизодах и самом скучном финале.

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Вопросы:

5) Главный провал?

Франция 2002, Италия 2010, Англия 2014, Италия 2014, Испания 2014, Германия 2018, Англия в целом

4) Худший индивидуальный перфоманс?

Роналдиньо 2006, Месси 2010, Роббен 2010, Руни 2010, Нойер 2018, Салах 2018, Роналду 2022

3) Главный позор?

Удаление Бекхэма (1998), судейство на ЧМ-2002, стычка Зидана и Матерацци (2006), гол-фантом Лэмпарда (2010), рука Суареса (2010), ЧМ-2022

2) Самый слабый тренер топ-сборной?

Доменек, Капелло, Луис Энрике, Марадона

1) Худший финал?

Бразилия – Италия 0:0 (3:2 по пен.), Нидерланды – Испания 0:1, Франция – Хорватия 4:2