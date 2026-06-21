Худшие в истории ЧМ I Обратный отсчет
В перерывах между матчами ЧМ-2026 вспоминаем современную историю мундиаля. В этот раз говорим о худших: главных провалах среди топ-сборных и звездных игроков, позорных эпизодах и самом скучном финале.
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Вопросы:
5) Главный провал?
Франция 2002, Италия 2010, Англия 2014, Италия 2014, Испания 2014, Германия 2018, Англия в целом
4) Худший индивидуальный перфоманс?
Роналдиньо 2006, Месси 2010, Роббен 2010, Руни 2010, Нойер 2018, Салах 2018, Роналду 2022
3) Главный позор?
Удаление Бекхэма (1998), судейство на ЧМ-2002, стычка Зидана и Матерацци (2006), гол-фантом Лэмпарда (2010), рука Суареса (2010), ЧМ-2022
2) Самый слабый тренер топ-сборной?
Доменек, Капелло, Луис Энрике, Марадона
1) Худший финал?
Бразилия – Италия 0:0 (3:2 по пен.), Нидерланды – Испания 0:1, Франция – Хорватия 4:2